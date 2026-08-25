Les 10 ans du Marché Bio d’Arvert Arvert
vendredi 16 octobre 2026 · Arvert
Informations pratiques
Arvert
Les 10 ans du Marché Bio d’Arvert
La Halle d’Arvert Arvert Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 17:30:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Rendez-vous sous la Halle d’Arvert pour célébrer l’anniversaire des 10 ans du Marché Bio d’Arvert ! Venez partager un moment convivial autour d’un verre de l’amitié.
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La Halle d’Arvert Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 36 mairie@ville-arvert.fr
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English :
Join us at the Halle d’Arvert to celebrate the 10th anniversary of the Arvert Organic Market! Come share a friendly moment over a drink.
L’événement Les 10 ans du Marché Bio d’Arvert Arvert a été mis à jour le 2026-08-25 par Royan Atlantique
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