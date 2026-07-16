Les 100 ans de l’école Jean Jaurès et la magie de la langue française, Mairie de Brou-sur-Chantereine, Brou-sur-Chantereine
dimanche 20 septembre 2026 · Mairie de Brou-sur-Chantereine · Brou-sur-Chantereine
Informations pratiques
Les 100 ans de l’école Jean Jaurès et la magie de la langue française Dimanche 20 septembre, 10h00 Mairie de Brou-sur-Chantereine Seine-et-Marne
Gratuit mais réservation conseillée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Horaires des animations : 11h30 et 15h
Pour les 100 ans de l’école Jean Jaurès, un ancien instituteur bien connu de cette école vous attends pour vous faire la classe mais tout en y apportant du scolaire et du divertissement.
Classe reconstituée à l’ancienne, Photos des anciennes classes de Jean Jaurès et la bonne humeur de Gérard vous attendent. Venez nombreux !
Expo ouverte de 10h à 17h
Mairie de Brou-sur-Chantereine 3 rue Lazare-Carnot 77177 Brou-sur-Chantereine Brou-sur-Chantereine 77177 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 26 66 69 https://www.brousurchantereine.info/ Mairie Ligne paris est – Gare de Vaires/Torcy – 12 mn à pied ou prendre car direction Brou sur Chantereine/Chelles
Animation par un ancien instituteur de l’école Jean Jaurès
@mairie de Brou-sur-Chantereine
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