Le petit train touristique et historique de la ville de Brou-sur-Chantereine, Mairie de Brou-sur-Chantereine, Brou-sur-Chantereine

Informations pratiques

Le petit train touristique et historique de la ville de Brou-sur-Chantereine Dimanche 20 septembre, 10h00 Mairie de Brou-sur-Chantereine Seine-et-Marne

Gratuit, interdit aux mineurs sans accompagnateur, limité à 27 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Un petit train circulera en ville avec un arrêt de 15/20 mn au Prieuré.

Cet arrêt permettra au public de découvrir l’église circulaire, la glacière du château et découvrir les produits monastiques, provenant de tous les monastères de France. (vente de miels, Alexion d’Aiguebelle, tisanes tilleul, menthe, savons, cartes, etc…).

Eglise circulaire : pas de visite lors des offices messe de 11h, 15h et 15h45. Merci de votre compréhension.

Mairie de Brou-sur-Chantereine 3 rue Lazare-Carnot 77177 Brou-sur-Chantereine Brou-sur-Chantereine 77177 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 26 66 69 https://www.brousurchantereine.info/ Mairie Ligne paris est – Gare de Vaires/Torcy – 12 mn à pied ou prendre car direction Brou sur Chantereine/Chelles

Circuit commenté en petit train

ville de Brou-sur-chantereine