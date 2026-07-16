Vidéo-projection : La vie monastique, Monastère Saint-Joseph, Brou-sur-Chantereine

Informations pratiques

Vidéo-projection : La vie monastique Dimanche 20 septembre, 15h00, 17h00 Monastère Saint-Joseph Seine-et-Marne

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Presque tout savoir sur le Monastère sur votre commune. Qu’est-ce qu’un monastère ? Que peut apporter ce mode de vie étrange ? De quand cela date-t-il ? Pourquoi certaines personnes décident-elles de vivre ainsi de nos jours ? Vidéo conférence créée par une soeur du Prieuré de Brou-sur-Chantereine.

Monastère Saint-Joseph 1 avenue Victor-Thiebaut 77177 Brou-sur-Chantereine Brou-sur-Chantereine 77177 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 26 66 69 https://www.benedictines-ste-bathilde.fr/les-monasteres/monastere-de-brou-sur-chantereine/ https://www.facebook.com/villebrousurchantereine/ A 20 kilomètres à l’est de Paris, le Monastère Saint-Joseph est la maison mère des Bénédictines de Jésus Crucifié. Elles suivent la Règle de Saint-Benoît, avec quelques adaptations, car leur particularité est d’ouvrir la vie bénédictine à des sœurs atteintes dans leur santé physique (séquelles de maladie, handicap). Ligne Paris Est/Meaux. Station Vaires Torcy. 12 mn à pied direction Brou 77177 ou Chelles. Possibilité de bus.

Projection **La vie monastique**

©prieuré Saint joseph Brou sur Chantereine