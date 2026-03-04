Les 11 by Commeas, Théâtre Pitoëff, Genève

Les 11 by Commeas 6 – 15 mars Théâtre Pitoëff

CHF 0.-, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T17:45:00+01:00 – 2026-03-06T23:59:00+01:00

Fin : 2026-03-15T10:00:00+01:00 – 2026-03-15T22:00:00+01:00

Souleymane Fofana (Commeas) est photographe à Belleville et joueur à la JA Drancy. Commeas saisit l’image à l’instinct. Dans Les 11, il traque l’insaisissable : ne rien figer, laisser le mouvement s’évaporer dans le flou et les couleurs vibrer. Un art spontané où le regard prend le pas sur la technique.

Une exposition en marge du film Belleville nous verra toujours danser.

