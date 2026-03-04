Les 11 by Commeas, Théâtre Pitoëff, Genève
Les 11 by Commeas, Théâtre Pitoëff, Genève vendredi 6 mars 2026.
Les 11 by Commeas 6 – 15 mars Théâtre Pitoëff
CHF 0.-, entrée libre
Début : 2026-03-06T17:45:00+01:00 – 2026-03-06T23:59:00+01:00
Fin : 2026-03-15T10:00:00+01:00 – 2026-03-15T22:00:00+01:00
Souleymane Fofana (Commeas) est photographe à Belleville et joueur à la JA Drancy. Commeas saisit l’image à l’instinct. Dans Les 11, il traque l’insaisissable : ne rien figer, laisser le mouvement s’évaporer dans le flou et les couleurs vibrer. Un art spontané où le regard prend le pas sur la technique.
Une exposition en marge du film Belleville nous verra toujours danser.
Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève 1205
DR