UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Canet-en-Roussillon

LES 19È JOURNÉES BRASSENS À CANET Canet-en-Roussillon

vendredi 27 novembre 2026 · Canet-en-Roussillon

LES 19È JOURNÉES BRASSENS À CANET Canet-en-Roussillon

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
3 Rue Joseph Lafon
Ville
66140 Canet-en-Roussillon
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
25 25 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Canet-en-Roussillon

LES 19È JOURNÉES BRASSENS À CANET

3 Rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : 40 – 40 – 40

Tarif Pass / Forfait

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-11-27 19:00:00
fin : 2026-11-27 23:00:00

Date(s) :
2026-11-27 2026-11-28

L’amitié n’exige rien en échange, que de l’entretien.
Par Georges Brassens
  .

3 Rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 07 36 33 62  lescopainsdebrassens@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Friendship asks for nothing in return, only that it be nurtured.
By Georges Brassens

L’événement LES 19È JOURNÉES BRASSENS À CANET Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-08-10 par MAIRIE CANET

À voir aussi à CANET-EN-ROUSSILLON (Pyrénées-Orientales)