LES 19È JOURNÉES BRASSENS À CANET Canet-en-Roussillon
vendredi 27 novembre 2026 · Canet-en-Roussillon
Informations pratiques
Canet-en-Roussillon
LES 19È JOURNÉES BRASSENS À CANET
3 Rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : 40 – 40 – 40
Tarif Pass / Forfait
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-11-27 19:00:00
fin : 2026-11-27 23:00:00
Date(s) :
2026-11-27 2026-11-28
L’amitié n’exige rien en échange, que de l’entretien.
Par Georges Brassens
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3 Rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 07 36 33 62 lescopainsdebrassens@outlook.fr
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English :
Friendship asks for nothing in return, only that it be nurtured.
By Georges Brassens
L’événement LES 19È JOURNÉES BRASSENS À CANET Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-08-10 par MAIRIE CANET
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