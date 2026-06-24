LES 20 ANS DU CLUB TAURIN Vic-la-Gardiole
LES 20 ANS DU CLUB TAURIN Vic-la-Gardiole samedi 8 août 2026.
Vic-la-Gardiole
LES 20 ANS DU CLUB TAURIN
Boulevard des Aresquiers Vic-la-Gardiole Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Venez fêter les 20 ans du Club Taurin de Vic la Gardiole !
• De 9h à 17h, marché artisanal Camarguais. Restauration sur place.
• À 11h, Abrivado et animation musicale avec DJ Chris.
• À 19h, Abrivado et animation musicale avec DJ Teddy. .
Boulevard des Aresquiers Vic-la-Gardiole 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 46 64 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement LES 20 ANS DU CLUB TAURIN Vic-la-Gardiole a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
À voir aussi à Vic-la-Gardiole (Hérault)
- CONCOURS DE PETANQUE Vic-la-Gardiole 9 juillet 2026
- RETRAITE AUX FLAMBEAUX Vic-la-Gardiole 13 juillet 2026
- BALADE NATURE LE PETIT MONDE DE LA NUIT À VIC-LA-GARDIOLE Vic-la-Gardiole 15 juillet 2026
- ORCHESTRE OCTANE Vic-la-Gardiole 15 juillet 2026
- BAL COUNTRY Vic-la-Gardiole 18 juillet 2026