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LES 20 ANS DU CLUB TAURIN Vic-la-Gardiole

LES 20 ANS DU CLUB TAURIN Vic-la-Gardiole samedi 8 août 2026.

Adresse
Boulevard des Aresquiers
Ville
34110 Vic-la-Gardiole
Département
Hérault
Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Tarif

Vic-la-Gardiole

LES 20 ANS DU CLUB TAURIN

Boulevard des Aresquiers Vic-la-Gardiole Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Venez fêter les 20 ans du Club Taurin de Vic la Gardiole !
• De 9h à 17h, marché artisanal Camarguais. Restauration sur place.
• À 11h, Abrivado et animation musicale avec DJ Chris.
• À 19h, Abrivado et animation musicale avec DJ Teddy.   .

Boulevard des Aresquiers Vic-la-Gardiole 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 46 64 11 

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English :

L’événement LES 20 ANS DU CLUB TAURIN Vic-la-Gardiole a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau

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