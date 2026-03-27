Les 24 heures de l’ermitage Arbois
samedi 12 décembre 2026 · Arbois
Informations pratiques
Arbois
Les 24 heures de l’ermitage
Arbois Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-12
Après une édition zéro née sous la forme d’un simple défi personnel, nous avons décidé de passer à la vitesse supérieure et d’organiser cette épreuve pour vous.
C’est dans ce lieu mythique de la vie arboisienne que vous allez venir vous dépasser, physiquement et surtout mentalement.
Le Contre-la-montre (Samedi matin)
> Profil du circuit Une montée sèche de 450 m de distance avec un dénivelé positif de
95 m (+95 m D+).
> Format de départ Départ individuel donné toutes les 20 secondes.
> Âge requis Épreuve ouverte à partir de 16 ans.
Tarif 10€/pers.
Les 24 Heures (Du Samedi après-midi au Dimanche après-midi)
> Profil du circuit Un parcours en aller-retour d’une distance totale de 900 m, présentant
un dénivelé positif de 95 m (+95 m D+). EN COURS DE VALIDATION, POSSIBILITÉ DE
BOUCLE POUR FACILITÉ LE CROISEMENT
> Formats de participation L’épreuve se dispute en Solo, Duo (équipe de 2) ou par
Équipe de 4.
> Tarifs
– 24 heures solo (Contre-la-montre inclus) 60€
– 24 heures duo (Contre-la-montre inclus) 100€ soit 50€/pers
– 24 heures équipe de 4 (Contre-la-montre inclus) 160€ soit 40€/pers)
Ouverture des inscriptions en septembre
Organisateur association UK ORGANISATION
Créateur d’aventure
Une aventure peut changer le monde. Mais elle commence toujours par changer la tienne.
Chez UK Organisation, nous n’organisons pas de simples événements nous créons le terrain pour que vous puissiez écrire une page de votre vie.
Que vous participiez à l’un de nos événements ou que vous portiez un projet personnel, notre ambition est la même vous faire vivre une expérience qui va bien au-delà de l’effort physique. Ici, le chrono importe peu. Ce qui compte, c’est l’histoire que vous construisez, l’émotion que vous allez chercher et cette trace indélébile que vous laissez derrière vous en dépassant vos propres standards.
Nous sommes là pour être vos partenaires de terrain. Si vous avez un projet, une idée qui vous semble folle, nous sommes à vos côtés pour vous aider à construire votre impossible. Notre rôle est de vous mettre en mouvement, de vous bousculer quand il le faut et de vous donner les moyens d’aller chercher ce dont vous vous croyez incapables. .
Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 50 20 73 93
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les 24 heures de l’ermitage
L’événement Les 24 heures de l’ermitage Arbois a été mis à jour le 2026-08-12 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
À voir aussi à Arbois (Jura)
- Marché bio festif Arbois 11 septembre 2026
- Dégustation de vins et fromages La loge des gardes Arbois 12 septembre 2026
- Séance de perception atmosphérique Maison de Louis Pasteur Arbois 19 septembre 2026
- La malacologie, ça vous dit ? Arbois 19 septembre 2026
- Visite de la maison de Louis Pasteur, Maison de Louis Pasteur, Arbois 19 septembre 2026