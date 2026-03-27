Informations pratiques

Arbois

Les 24 heures de l’ermitage

Arbois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-12

Après une édition zéro née sous la forme d’un simple défi personnel, nous avons décidé de passer à la vitesse supérieure et d’organiser cette épreuve pour vous.

C’est dans ce lieu mythique de la vie arboisienne que vous allez venir vous dépasser, physiquement et surtout mentalement.

Le Contre-la-montre (Samedi matin)

> Profil du circuit Une montée sèche de 450 m de distance avec un dénivelé positif de

95 m (+95 m D+).

> Format de départ Départ individuel donné toutes les 20 secondes.

> Âge requis Épreuve ouverte à partir de 16 ans.

Tarif 10€/pers.

Les 24 Heures (Du Samedi après-midi au Dimanche après-midi)

> Profil du circuit Un parcours en aller-retour d’une distance totale de 900 m, présentant

un dénivelé positif de 95 m (+95 m D+). EN COURS DE VALIDATION, POSSIBILITÉ DE

BOUCLE POUR FACILITÉ LE CROISEMENT

> Formats de participation L’épreuve se dispute en Solo, Duo (équipe de 2) ou par

Équipe de 4.

> Tarifs

– 24 heures solo (Contre-la-montre inclus) 60€

– 24 heures duo (Contre-la-montre inclus) 100€ soit 50€/pers

– 24 heures équipe de 4 (Contre-la-montre inclus) 160€ soit 40€/pers)

Ouverture des inscriptions en septembre

Organisateur association UK ORGANISATION

Créateur d’aventure

Une aventure peut changer le monde. Mais elle commence toujours par changer la tienne.

Chez UK Organisation, nous n’organisons pas de simples événements nous créons le terrain pour que vous puissiez écrire une page de votre vie.

Que vous participiez à l’un de nos événements ou que vous portiez un projet personnel, notre ambition est la même vous faire vivre une expérience qui va bien au-delà de l’effort physique. Ici, le chrono importe peu. Ce qui compte, c’est l’histoire que vous construisez, l’émotion que vous allez chercher et cette trace indélébile que vous laissez derrière vous en dépassant vos propres standards.

Nous sommes là pour être vos partenaires de terrain. Si vous avez un projet, une idée qui vous semble folle, nous sommes à vos côtés pour vous aider à construire votre impossible. Notre rôle est de vous mettre en mouvement, de vous bousculer quand il le faut et de vous donner les moyens d’aller chercher ce dont vous vous croyez incapables. .

Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 50 20 73 93

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English : Les 24 heures de l’ermitage

L’événement Les 24 heures de l’ermitage Arbois a été mis à jour le 2026-08-12 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA