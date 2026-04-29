Les 24 heures du volley Gymnase de la petite Motte Moulins

Moulins

Les 24 heures du volley

Gymnase de la petite Motte 23 rue de la petite Motte Moulins Allier

Tarif : 8 – 8 – 180 EUR

suivant la formule choisie

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-02

Un événement unique, festif et fun, avec un concept original qui promet 24 heures de volley, de partage et de bonne humeur. Que vous soyez compétiteur, joueur loisir ou simplement là pour profiter de l’ambiance, tout le monde est le bienvenu !

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Gymnase de la petite Motte 23 rue de la petite Motte Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

A unique, festive and fun event, with an original concept that promises 24 hours of volleyball, sharing and good humor. Whether you’re a competitor, a recreational player or just here to enjoy the atmosphere, everyone’s welcome!

L’événement Les 24 heures du volley Moulins a été mis à jour le 2026-04-27 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région