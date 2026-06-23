LES 3 JOURS DE LA PÉTANQUE Merville
LES 3 JOURS DE LA PÉTANQUE Merville vendredi 3 juillet 2026.
Merville
LES 3 JOURS DE LA PÉTANQUE
Rue du Boulodrome Merville Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-03
Pour la 36ème année consécutive, la Pétanque Mervilloise organise Les trois jours de la pétanques , à Merville.
Les 3 jours de Merville seront de retour début juillet, au nouvel espace pétanque à proximité du groupe scolaire et du complexe sportif Les Tournesols , allée du Puits. Le concours débutera le vendredi 3 juillet à 19h avec la Triplette Mixte en poule (apport 200€). Puis le samedi à 14h30, Doublette Homme Promotion en poule (apport 200€) et Doublette Femme en poule (apport 80€).
Enfin le dimanche à 8h30, concours Tête à Tête Homme en A/B promotion (apport 150€) et Tête à Tête Femme en A/B (apport 80€), puis à 14h30 Doublette Homme en poule (apport 200€) et Doublette Femme en poule (apport 100€) .
Rue du Boulodrome Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie relais.associatif@merville31.fr
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English :
For the 36th consecutive year, the Mervilloise Pétanque Club is organizing Les trois jours de la pétanque in Merville.
L’événement LES 3 JOURS DE LA PÉTANQUE Merville a été mis à jour le 2026-06-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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