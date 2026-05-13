Merville

CLÔTURE DU FESTIVAL WASSA’N AFRICA

L’ARPÈGE Merville Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Merville accueillera la clôture du Festival Wassa’n Africa le lundi 6 juillet 2026, après trois jours de festivités au parc de Launac.

Au programme pour la clôture du festival sur Merville

19h30 entre la Halle et l’Arpège, le public pourra profiter d’un moment festif et convivial autour d’artisans, de musique ainsi que d’une buvette et d’une petite restauration.

20h30 concert de percussions d’Afrique

Une belle soirée en perspective pour prolonger l’esprit du festival et célébrer les cultures africaines ! 0 .

L’ARPÈGE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Merville will host the closing ceremony of the Wassa?n Africa Festival on Monday July 6, 2026, after three days of festivities in the Parc de Launac.

L’événement CLÔTURE DU FESTIVAL WASSA’N AFRICA Merville a été mis à jour le 2026-05-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE