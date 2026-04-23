Merville

STAGE DE THÉÂTRE POUR ENFANTS

SALLES NAUDIN & JOSEPH BON Merville Haute-Garonne

Tarif : 100 – 100 – EUR

100

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-06

Le Foyer Rural de Merville propose un stage de théâtre pour les enfants de 7 à 12 ans, à la salle Naudin les lundi et mardi, puis à la salle Joseph Bon le mercredi.

Un spectacle aura lieu le dernier jour, à 16h00 !

Les Inscriptions sont obligatoires, par email, auprès du Foyer Rural.

Chacun apporte son pique nique, ou repas froid. 100 .

SALLES NAUDIN & JOSEPH BON Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie foyerrural.merville@gmail.com

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English :

The Foyer Rural de Merville is offering a theater workshop for children aged 7 to 12, at the Salle Naudin on Monday and Tuesday, then at the Salle Joseph Bon on Wednesday.

A show will take place on the last day, at 4:00 pm!

L’événement STAGE DE THÉÂTRE POUR ENFANTS Merville a été mis à jour le 2026-04-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE