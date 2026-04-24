FÊTE NATIONALE Merville
FÊTE NATIONALE Merville lundi 13 juillet 2026.
Merville
FÊTE NATIONALE
CENTRE DU VILLAGE Merville Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Comme chaque année, la Mairie de Merville organise des animations dans le centre du village, à l’occasion de la Fête Nationale.
À partir de 19h30
Après la cérémonie commémorative au Monument aux Morts, un apéritif sera offert par la Municipalité. Puis, lors d’un repas de rue, venez partager vos spécialités culinaires. Pensez à apporter vos couverts. L’AMCAPLA sera présente et offrira le dessert !
À partir de 21h30
Hugues Lamagat et son orchestre, ainsi que le Comité des Fêtes, animeront un bal avec buvette, avant le tir du feu d’artifice à l’église (vers 23h30). .
CENTRE DU VILLAGE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr
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English :
As every year, the Mairie de Merville organizes events in the village center to mark the Fête Nationale.
L’événement FÊTE NATIONALE Merville a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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