Les 3 Têtus vous donnent rendez-vous le 6 juin !, Les 3 Têtus, Gaillac

Les 3 Têtus vous donnent rendez-vous le 6 juin ! Samedi 6 juin, 10h00 Les 3 Têtus Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00

Nicolas, Lionel et Cyrille vous accueillent le samedi 6 juin pour une journée dédiée aux vins de Gaillac. De 10h à 21h, dégustation et visite des vignes et de la cave à partir de 10h, food truck le midi, et apéritif fermier vigneron (association mets/vins) à partir de 18h30.

Les 3 Têtus 1850 route de cordes Gaillac 81600 Tarn Occitanie

Gaillac en verre et en vignes : une journée de 10h à 21h ! portes ouvertes ferme