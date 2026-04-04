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LES 4 SAISONS – BALLET – LES 4 SAISONS SUMMUM Grenoble

LES 4 SAISONS – BALLET – LES 4 SAISONS SUMMUM Grenoble

LES 4 SAISONS – BALLET – LES 4 SAISONS SUMMUM Grenoble dimanche 10 janvier 2027.

Lieu : SUMMUM

Adresse : RUE HENRI BARBUSSE

Ville : 38100 Grenoble

Département : 38

Début : 2027-01-10

Fin : 2027-01-10

Heure de début : 16:00

LES 4 SAISONS – BALLET – LES 4 SAISONS Début : 2027-01-10 à 16:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

SUMMUM RUE HENRI BARBUSSE 38100 Grenoble 38

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