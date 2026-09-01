Les 4 Saisons de Vivaldi, Ave Maria et Célèbres Concertos Eglise Saint Sulpice Paris
samedi 12 septembre 2026 · Eglise Saint Sulpice · Paris
Informations pratiques
Les 4 Saisons de Vivaldi, Ave Maria et Célèbres Concertos
Orchestre Hélios
Violon solo : Glen Rouxel
Programme : « Divertimento in D major, K. 136 » de Mozart, «Les Airs Bohémiens » de Sarasate, Les 4 Saisons de Vivaldi « Hiver », « Carmen» de Bizet arrangement Sarasate, « Crisantemi » de Puccini , « Pizzicato Polka » de Strauss, « Clair de Lune » de Debussy, « Chaconne » de Vitali, « Légende » de Wieniawski, « Ave Maria » de Caccini, « Canon » de Pachelbel
Dynamique et éclectique, l’orchestre Hélios s’est imposé depuis sa création en 2014.
Son directeur artistique, Paul Savalle, favorise l’insertion professionnelle des jeunes musiciens par la pratique d’orchestre. Ainsi, de jeunes diplômés se mêlent aux musiciens d’orchestre, aux chefs et aux solistes expérimentés, dans des conditions de travail optimales.
De la musique baroque à la musique contemporaine, les programmes sont variés, le répertoire est à la fois symphonique et choral, l’orchestre s’associant aux chœurs départementaux et régionaux.
Grâce à la collaboration avec différents chefs, les musiciens abordent un répertoire très riche en élargissant leur palette d’interprétation. Ils sont tous issus des grands conservatoires français, certains appartenant à un orchestre national.
Du quatuor à cordes à l’orchestre symphonique, en passant par l’ensemble de cuivres, l’orchestre élargit toujours son audience en modulant sa composition. La formation « cordes » se produit dans les plus prestigieuses églises de Paris, ce qui permet au public de découvrir un patrimoine architectural très riche.
Sa formation à géométrie variable permet à l’orchestre Hélios d’aborder un répertoire très large avec une curiosité passionnée.
Retrouvez la magie de la musique classique à travers ce concert réunissant les œuvres les plus célèbres du répertoire.
Le samedi 12 septembre 2026
de 20h45 à 22h00
payant réduction (étudiants, chômeurs) : 20 EUR
tarif normal : 30 EUR
Carré Or : 40 EUR
prestige : 60 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T23:45:00+02:00
fin : 2026-09-13T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T20:45:00+02:00_2026-09-12T22:00:00+02:00
Eglise Saint Sulpice Place Saint-Sulpice 75006 Paris
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