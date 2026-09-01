Les 4 Saisons de Vivaldi, Ave Maria et Célèbres Concertos Eglise Saint Sulpice Paris

Informations pratiques

Les 4 Saisons de Vivaldi, Ave Maria et Célèbres Concertos

Concerts Hélios

Violon Solo : Glen Rouxel

Programme : « Divertimento in D major, K. 136 » de Mozart, «Les Airs Bohémiens » de Sarasate, Les 4 Saisons de Vivaldi « Hiver », « Carmen» de Bizet arrangement Sarasate, « Crisantemi » de Puccini , « Pizzicato Polka » de Strauss, « Clair de Lune » de Debussy, « Chaconne » de Vitali, « Légende » de Wieniawski, « Ave Maria » de Caccini, « Canon » de Pachelbel

L’Orchestre Hélios est un ensemble musical professionnel basé à Paris, fondé en 2015 par Paul Savalle avec la volonté de diffuser la musique classique auprès d’un large public, dans des lieux patrimoniaux emblématiques. L’orchestre s’inscrit dans une démarche alliant exigence artistique, accessibilité et valorisation du patrimoine culturel.

Composé de musiciens professionnels issus des grandes formations françaises et européennes, l’Orchestre Hélios aborde un répertoire étendu, allant des chefs-d’œuvre du baroque aux grandes pages du romantisme, en passant par les œuvres majeures du répertoire sacré et symphonique. Les programmes sont conçus pour offrir au public une expérience musicale immersive, mettant en valeur à la fois la richesse des œuvres interprétées et l’acoustique exceptionnelle des lieux qui les accueillent.

L’Orchestre Hélios se distingue par son implantation dans des édifices historiques parisiens, notamment des églises et monuments à fort rayonnement culturel. Ce choix artistique et patrimonial permet de créer un dialogue entre musique, architecture et spiritualité, tout en attirant un large public, réunissant des visiteurs internationaux, des spectateurs en quête de découverte, ainsi que des mélomanes et des musiciens avertis du répertoire classique.

Parallèlement à ces concerts dans des lieux patrimoniaux, l’Orchestre Hélios se produit également en salles de concerts, élargissant ainsi ses formats de diffusion et ses possibilités artistiques, afin de répondre à une diversité de publics et de projets.

Au-delà des concerts, l’Orchestre Hélios développe des collaborations régulières avec des chœurs, des solistes et des artistes reconnus, ainsi que des projets à dimension événementielle ou pédagogique. La collaboration avec différents chefs d’orchestre joue un rôle essentiel dans la dynamique de l’ensemble, elle nourrit la diversité des interprétations, stimule les musiciens, renouvelle l’énergie collective et contribue à renforcer l’impact des concerts auprès du public. Chaque production fait l’objet d’un travail approfondi, avec une attention particulière portée à la qualité artistique et à la cohérence globale des programmes proposés.

Par son identité, son professionnalisme et sa vision artistique, l’Orchestre Hélios s’affirme aujourd’hui comme un acteur engagé de la vie musicale parisienne, œuvrant pour une musique classique vivante et exigeante, résolument tournée vers le public, et animée par une forte volonté de transmission du répertoire classique.

Retrouvez la magie de la musique classique à travers ce concert réunissant les œuvres les plus célèbres du répertoire.

Le dimanche 20 septembre 2026

de 21h00 à 22h15

payant Carré Or : 40 EUR

Tarif Réduit (étudiants, chômeurs) : 20 EUR

Tarif Unique : 30 EUR

Prestige : 60 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-21T00:00:00+02:00

fin : 2026-09-21T01:15:00+02:00

Date(s) : 2026-09-20T21:00:00+02:00_2026-09-20T22:15:00+02:00

Eglise Saint Sulpice Place Saint-Sulpice 75006 Paris

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