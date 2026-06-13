Les 4 saisons du Breil : été Maison de quartier du Breil Nantes
Les 4 saisons du Breil : été Maison de quartier du Breil Nantes vendredi 10 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-10 15:00 – 19:00
Gratuit : oui Gratuit En famille, Tout public – Age maximum : 99
Lancement de l’été en musique !
Maison de quartier du Breil Breil – Barberie Nantes 44100
02 40 76 08 54 http://www.accoord.fr/les-centres/ouest/breil-malville breil@accoord.fr 0240760854
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