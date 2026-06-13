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Les 4 saisons du Breil : été Maison de quartier du Breil Nantes

Les 4 saisons du Breil : été Maison de quartier du Breil Nantes

Les 4 saisons du Breil : été Maison de quartier du Breil Nantes vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Maison de quartier du Breil

Adresse : 52 Rue du Breil

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 15:00

Tarif : Gratuit

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-10 15:00 – 19:00
Gratuit : oui Gratuit En famille, Tout public – Age maximum : 99 

Lancement de l’été en musique !

Maison de quartier du Breil Breil – Barberie Nantes 44100
02 40 76 08 54 http://www.accoord.fr/les-centres/ouest/breil-malville breil@accoord.fr 0240760854


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