Stage dessin : Bestiaire fantastique – Dragons, monstres & animaux imaginaires ! Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-10 10:00 – 17:00

Gratuit : non De 45 € à 85 € 6-10 ans : 10h-12h (4h de stage) – 45 €11-17 ans : 13h-17h (8h de stage) – 85 €Tarifs réduits fratrie 38 € / 78 €Règlement par cartes, espèces, chèques ou chèques vacances. Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 17

ProgrammeInvente et dessine tes propres créatures fantastiques ! Dragons, monstres, chimères ou animaux magiques prennent vie à travers le dessin, la couleur et la narration.Un stage pour développer ton imagination tout en progressant techniquement.Jour 1• Matin (6–10 ans) : découverte de l’imaginaire et création d’une première créature fantastique à partir de formes simples. Jeux de transformation et mise en couleur.• Après-midi (11-15 ans) : invention et construction d’une créature cohérente. Recherche de silhouettes, croquis et anatomie inventée.Jour 2• Matin (6–10 ans) : mise en scène de la créature dans un petit décor. Travail sur l’expression et la couleur pour raconter une histoire simple.• Après-midi (11-15 ans) : finalisation d’une illustration narrative complète : posture, décor, textures et ambiance autour de la créature.APPROCHE ARTISTIQUEExploration de la création de créatures fantastiques à travers le dessin. Le stage alterne entre imagination libre et construction plus structurée selon l’âge, en abordant les notions de silhouette, d’expression et de mise en scène. L’accent est mis sur le développement de l’imaginaire et la narration visuelle.MATÉRIEL ET TECHNIQUESDessin traditionnel sur papier : croquis au crayon, mise en couleur aux crayons de couleur, feutres ou marqueurs selon les envies et aquarelles pour les 11-15 ans. Approche progressive du dessin, du brouillon à une image finalisée, avec expérimentation de textures et d’effets graphiques simples.???? Infos et réservation : https://www.lecoquillageetloreille-nantes.com/10 stagiaires maximum pour un meilleur suivi de chacunTous niveaux / Enfants & adosCours dirigé par Nikita Daguerre

Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes 44200



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