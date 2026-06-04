La nuit du photographe – Exposition de Djulijan de La Crouée Restaurant Chez Célestine Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-26 09:00 – 23:30

Gratuit : non Entrée libre Les visiteurs ne sont absolument pas obligés de consommer pour venir découvrir l’exposition. Tout public, Jeune Public, Senior, Personne en situation de handicap, En famille

Djulijan de La Crouée se consacre à la photographie à longue exposition. Dans cette approche plus exigeante, il travaille la lumière comme une matière vivante et le temps comme une respiration. Chaque image devient le résultat d’un dialogue silencieux entre stabilité et mouvement, entre patience et intuition.La longue exposition lui permet de traduire ce qu’on ne voit pas à l’oeil nu : la lenteur d’un passage, le souffle d’une rue, la mémoire d’un instant. C’est un travail d’écoute et de présence, où chaque seconde devient une trace poétique. À travers cette technique, il cherche à capter la pulsation invisible du monde, ce moment où la ville s’endort mais continue à respirer. Exposition du 10 juin au 10 juillet 2026 :Lundi de 9h à 14h30, mardi et mercredi de 9h à 22h30, jeudi et vendredi de 9h à 23h30. Fin de l’expo le 10 juillet 2026 entre 14h et 15h

Restaurant Chez Célestine Nantes 44000



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