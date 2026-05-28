Une constellation éphémère Galerie Paradise Nantes
Une constellation éphémère Galerie Paradise Nantes vendredi 19 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-19 14:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
Artistes : Niall Grieves, Noize Choir (Marek Gabrysch & Lindsay Ducanson), Izaak Gledhill L’exposition « Une constellation éphémère » est organisée conjointement par tous ces artistes du programme « Learning Exchange Residencies » et présente un ouvrage récemment publié, des œuvres audio et vidéo, ainsi que des premières ébauches pour la conception d’un décor en vitrail. Exposition du 30 mai au 11 juillet 2026 :du mercredi au samedi de 14h à 18het sur rendez-vous au 06 61 70 80 96 Vernissage vendredi 29 mai 2026 à 18h
Galerie Paradise Centre-ville Nantes 44000
06 61 70 80 96 http://www.galerie-paradise.fr contact@galerie-paradise.fr https://www.galerie-paradise.fr/
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