Les 4 saisons du Parc version automne Parc naturel urbain du Champ des Bruyères Rouen

À chaque saison, le parc naturel urbain du Champ des Bruyères s’anime le temps d’un week-end des ateliers, balades, expositions, ferme pédagogique, rencontres pour petits et grands… Le parc s’animera aux couleurs de l’automne les 10 et 11 octobre 2026.

Ces deux journées visent à sensibiliser à l’environnement, à l’alimentation saine et locale et au jardinage durable, par l’intermédiaire d’ateliers, de chantiers participatifs et de visites dédiées à un public familial.

