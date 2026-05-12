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Les 40 ans d’Akadêmia THÉÂTRE GABRIELLE DORZIAT Épernay

Les 40 ans d’Akadêmia THÉÂTRE GABRIELLE DORZIAT Épernay vendredi 21 mai 2027.

Lieu : THÉÂTRE GABRIELLE DORZIAT

Adresse : 1 Rue du Théatre

Ville : 51200 Épernay

Département : Marne

Début : vendredi 21 mai 2027

Fin : vendredi 21 mai 2027

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Épernay

Les 40 ans d’Akadêmia

THÉÂTRE GABRIELLE DORZIAT 1 Rue du Théatre Épernay Marne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-21 20:00:00
fin : 2027-05-21

Date(s) :
2027-05-21

Tout public
40 ans de rencontres, plus de 800 concerts en France et à l’international… Pour marquer cet anniversaire, Akadêmia convie le public qui l’a accompagné tout au long de son parcours à une célébration unique et festive.
À cette occasion, plus de vingt artistes se réuniront dans un esprit de fête qui, conformément aux valeurs d’Akadêmia, s’exprime dans une tonalité en résonance avec le monde actuel.
Fidèle à ses convictions, l’ensemble fait appel au poème Et à présent soyons un chant de Jean-Pierre Siméon, lu par Clotilde Mollet et Hervé Pierre, comédiens ayant accompagné des productions significatives de l’ensemble.
La soirée se terminera par la participation exceptionnelle de quelques-uns des premiers chanteurs d’Akadêmia, à qui l’ensemble doit son développement.
Ne manquez pas la dernière occasion de venir nous écouter !   .

THÉÂTRE GABRIELLE DORZIAT 1 Rue du Théatre Épernay 51200 Marne Grand Est  

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English : Les 40 ans d’Akadêmia

L’événement Les 40 ans d’Akadêmia Épernay a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT de la Marne

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