Les 40 ans d’Akadêmia THÉÂTRE GABRIELLE DORZIAT Épernay
Les 40 ans d’Akadêmia THÉÂTRE GABRIELLE DORZIAT Épernay vendredi 21 mai 2027.
Épernay
Les 40 ans d’Akadêmia
THÉÂTRE GABRIELLE DORZIAT 1 Rue du Théatre Épernay Marne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-21 20:00:00
fin : 2027-05-21
Date(s) :
2027-05-21
Tout public
40 ans de rencontres, plus de 800 concerts en France et à l’international… Pour marquer cet anniversaire, Akadêmia convie le public qui l’a accompagné tout au long de son parcours à une célébration unique et festive.
À cette occasion, plus de vingt artistes se réuniront dans un esprit de fête qui, conformément aux valeurs d’Akadêmia, s’exprime dans une tonalité en résonance avec le monde actuel.
Fidèle à ses convictions, l’ensemble fait appel au poème Et à présent soyons un chant de Jean-Pierre Siméon, lu par Clotilde Mollet et Hervé Pierre, comédiens ayant accompagné des productions significatives de l’ensemble.
La soirée se terminera par la participation exceptionnelle de quelques-uns des premiers chanteurs d’Akadêmia, à qui l’ensemble doit son développement.
Ne manquez pas la dernière occasion de venir nous écouter ! .
THÉÂTRE GABRIELLE DORZIAT 1 Rue du Théatre Épernay 51200 Marne Grand Est
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English : Les 40 ans d’Akadêmia
L’événement Les 40 ans d’Akadêmia Épernay a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT de la Marne
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