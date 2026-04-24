Les 48h de l’agriculture urbaine au jardin Armorique Jardin partagé de la ZAC d’Armorique Rennes
Les 48h de l’agriculture urbaine au jardin Armorique Jardin partagé de la ZAC d’Armorique Rennes dimanche 26 avril 2026.
Les 48h de l’agriculture urbaine au jardin Armorique Jardin partagé de la ZAC d’Armorique Rennes Dimanche 26 avril, 10h00 Ille-et-Vilaine
Le jardin partagé Armorique vous ouvre ses portes à l’occasion des 48h de l’agriculture urbaine !
Au programme :
De 10h à 12h : Venez découvrir le jardin en mettant les mains dans la terre, lors de notre atelier jardinage !
De 12h à 14h : Partageons un moment convivial autour d’un pique-nique partagé, n’hésitez pas à apporter quelque chose à partager !
De 14h à 17h : Venez visiter le jardin et vous amuser autour d’activités pour petits et grands (bombes à graines, land art, loto des odeurs…) !
A très vite, au jardin Armorique !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-26T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-26T17:00:00.000+02:00
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Jardin partagé de la ZAC d’Armorique Rennes Maurepas – Patton Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
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