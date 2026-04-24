Les 48h de l’agriculture urbaine au jardin Armorique Jardin partagé de la ZAC d’Armorique Rennes Dimanche 26 avril, 10h00 Ille-et-Vilaine

Le jardin partagé Armorique vous ouvre ses portes à l’occasion des 48h de l’agriculture urbaine !

Au programme :

De 10h à 12h : Venez découvrir le jardin en mettant les mains dans la terre, lors de notre atelier jardinage !

De 12h à 14h : Partageons un moment convivial autour d’un pique-nique partagé, n’hésitez pas à apporter quelque chose à partager !

De 14h à 17h : Venez visiter le jardin et vous amuser autour d’activités pour petits et grands (bombes à graines, land art, loto des odeurs…) !

A très vite, au jardin Armorique !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-26T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-26T17:00:00.000+02:00

1



Jardin partagé de la ZAC d’Armorique Rennes Maurepas – Patton Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

