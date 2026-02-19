Les 48h de l’agriculture urbaine Place Blot Caen

Les 48h de l’agriculture urbaine

Place Blot Jardin des Plantes Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-24

Le festival des 48h de l’agriculture urbaine c’est une multitude d’événements participatifs organisés par un collectif de plus 100 associations et collectivités dans une quarantaine de villes en France mais aussi en Belgique, en Suisse, au Luxembourg et même en République Tchèque. L’objectif ? Faire découvrir l’agriculture urbaine, ses acteur.ices et ses bénéfices au plus grand nombre !

Visite des jardins collectifs.

Jardin des plantes Aire animation

Tout public .

Place Blot Jardin des Plantes Caen 14000 Calvados Normandie

English : Les 48h de l’agriculture urbaine

The 48h de l?agriculture urbaine festival is a multitude of participatory events organized by a collective of over 100 associations and local authorities

The aim? To bring urban agriculture, its players and its benefits to as many people as possible!

