Morbecque

Les 50 ans de la base du parc à Morbecque

63 Rue du Parc Morbecque Nord

Tarif : 0 – 0 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Samedi 23 mai

Le festival de musique, 1 scène, 4 concerts, 4 groupes, 4 styles et des jeux

Restauration et buvette sur place

Dimanche 24 mai

Marché de producteurs, artisans et créateurs

Espace découverte

Déambulations

Structures gonflables

Jeux et animations enfants

Restauration et buvette

Le samedi 23 mai

Le festival de musique, 1 scène, 4 concerts, 4 groupes, 4 styles et des jeux

Restauration et buvette sur place

Le dimanche 24 mai

Marché de producteurs, artisans et créateurs

Espace découverte

Déambulations

Structures gonflables

Jeux et animations enfants

Restauration et buvette sur place .

63 Rue du Parc Morbecque 59190 Nord Hauts-de-France

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English :

Saturday May 23:

The music festival, 1 stage, 4 concerts, 4 bands, 4 styles and games

Food and refreshments on site

Sunday May 24:

Farmers’, craftsmen’s and designers’ market

Discovery area

Ambulances

Inflatable structures

Children’s games and entertainment

Catering and refreshments

L’événement Les 50 ans de la base du parc à Morbecque Morbecque a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Coeur de Flandre