Les 50 ans de la base du parc à Morbecque Morbecque
Les 50 ans de la base du parc à Morbecque Morbecque samedi 23 mai 2026.
Morbecque
Les 50 ans de la base du parc à Morbecque
63 Rue du Parc Morbecque Nord
Tarif : 0 – 0 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
Samedi 23 mai
Le festival de musique, 1 scène, 4 concerts, 4 groupes, 4 styles et des jeux
Restauration et buvette sur place
Dimanche 24 mai
Marché de producteurs, artisans et créateurs
Espace découverte
Déambulations
Structures gonflables
Jeux et animations enfants
Restauration et buvette
Le samedi 23 mai
Le festival de musique, 1 scène, 4 concerts, 4 groupes, 4 styles et des jeux
Restauration et buvette sur place
Le dimanche 24 mai
Marché de producteurs, artisans et créateurs
Espace découverte
Déambulations
Structures gonflables
Jeux et animations enfants
Restauration et buvette sur place .
63 Rue du Parc Morbecque 59190 Nord Hauts-de-France
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English :
Saturday May 23:
The music festival, 1 stage, 4 concerts, 4 bands, 4 styles and games
Food and refreshments on site
Sunday May 24:
Farmers’, craftsmen’s and designers’ market
Discovery area
Ambulances
Inflatable structures
Children’s games and entertainment
Catering and refreshments
L’événement Les 50 ans de la base du parc à Morbecque Morbecque a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Coeur de Flandre