Les 7 jours de Simon Labrosse, au théâtre du Cyclope Théâtre du Cyclope Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-10 20:30 –

Gratuit : non De 10,50 € à 15 € Tarif plein : 15 €Tarif réduit : 10,50 €Tarif adhérent : 9 €Réservation en ligne sur www.theatreducyclope.comou par téléphone au 02.51.86.45.07 Tout public

Débordant d’enthousiasme et d’imagination, il s’invente un métier chaque jour pour redonner du sens à sa vie et payer son loyer : cascadeur émotif, finisseur de phrase, spectateur personnel, flatteur d’égo, remplisseur de vide…Il propose de remédier aux maux du monde : la solitude, l’absence d’amour, l’angoisse…Pour incarner les personnes qu’il rencontre dans sa vie, il s’entoure de deux partenaires : Léo, son ami poète incapable de ressentir une pensée positive suite à « un accident de cortex », et Nathalie, recrutée par petite annonce et obsédée par l’épanouissement de ses organes.Les 7 jours de Simon Labrosse**, c’est une bouffée d’optimisme, un merveilleux hymne à la vie.**La pièce est un écho juste et admirable des travers de la société, nous rappelant en ces temps de crise qu’ il y a des femmes et des hommes qui luttent pour finir leurs phrases, trouver une place dans la société, exister…C’est un regard tendre, amusé et rempli d’admiration que porte Carole Fréchette sur les combattants du quotidien que nous sommes.À partir de 12 ans | Durée : 1h15

Théâtre du Cyclope Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 86 45 07 https://www.theatreducyclope.com 0251864507 https://www.theatreducyclope.com/



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