Les 80 ans de l’appellation Pécharmant : rencontre avec une vigneronne, Domaine de Toutifaut, Creysse
dimanche 20 septembre 2026 · Domaine de Toutifaut · Creysse
Informations pratiques
Les 80 ans de l’appellation Pécharmant : rencontre avec une vigneronne Dimanche 20 septembre, 17h00 Domaine de Toutifaut Dordogne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite et dégustation au domaine de Toutifaut
Au domaine de Toutifaut, la passion de la vigne et le savoir-faire se transmettent depuis trois générations. Aujourd’hui, Sylvie Coll et son compagnon cultivent les vignes et assurent la vinification des vins du domaine.
Attentifs à l’équilibre des sols et au respect de l’environnement, ils conduisent leur exploitation en agriculture biologique.
Sur inscription.
Domaine de Toutifaut 12 Chemin de Toutifaut 24100 Creysse Creysse 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Visite et dégustation au domaine
À voir aussi à Creysse (Dordogne)
- Pays d’Art et d’Histoire Creysse Visite nature LPO Des chauves souris et des hommes, habiter le patrimoine Creysse 11 septembre 2026
- Vide-greniers à Creysse Creysse 13 septembre 2026
- Festival du livre du Haut Quercy – Trois générations, une colère Rencontre avec Laurine Roux autour de Trois fois la colère, lu par Laura Guitteny Camping du Port Creysse 13 septembre 2026
- Book Club Bibliothèque Creysse 17 septembre 2026
- Ouverture exceptionnelle du moulin du Bourg de Creysse, Village de Creysse, Creysse 19 septembre 2026