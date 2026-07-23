Les 80 ans de l’appellation Pécharmant : rencontre avec une vigneronne, Domaine de Toutifaut, Creysse

Informations pratiques

Les 80 ans de l’appellation Pécharmant : rencontre avec une vigneronne Dimanche 20 septembre, 17h00 Domaine de Toutifaut Dordogne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite et dégustation au domaine de Toutifaut

Au domaine de Toutifaut, la passion de la vigne et le savoir-faire se transmettent depuis trois générations. Aujourd’hui, Sylvie Coll et son compagnon cultivent les vignes et assurent la vinification des vins du domaine.

Attentifs à l’équilibre des sols et au respect de l’environnement, ils conduisent leur exploitation en agriculture biologique.

Sur inscription.

Domaine de Toutifaut 12 Chemin de Toutifaut 24100 Creysse Creysse 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Visite et dégustation au domaine