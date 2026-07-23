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AGENDA · Creysse

Les 80 ans de l’appellation Pécharmant : rencontre avec une vigneronne, Domaine de Toutifaut, Creysse

dimanche 20 septembre 2026 · Domaine de Toutifaut · Creysse

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Domaine de Toutifaut
Adresse
12 Chemin de Toutifaut 24100 Creysse
Ville
24100 Creysse
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit.

Les 80 ans de l’appellation Pécharmant : rencontre avec une vigneronne Dimanche 20 septembre, 17h00 Domaine de Toutifaut Dordogne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite et dégustation au domaine de Toutifaut

Au domaine de Toutifaut, la passion de la vigne et le savoir-faire se transmettent depuis trois générations. Aujourd’hui, Sylvie Coll et son compagnon cultivent les vignes et assurent la vinification des vins du domaine.
Attentifs à l’équilibre des sols et au respect de l’environnement, ils conduisent leur exploitation en agriculture biologique.

Sur inscription.

Domaine de Toutifaut 12 Chemin de Toutifaut 24100 Creysse Creysse 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Visite et dégustation au domaine

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