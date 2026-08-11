Les 80 ans de l’Etoile du Cens Maison de quartier La Mano Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 11:30 – 13:00

Gratuit : oui Gratuit Tout public

L’Etoile du Cens, club de foot emblématqiue du quartier fête ses 80 ans d’existance. Ce club qui a marqué tant de générations de jeunes joueurs du quartier nord propose une exposition afin de retracer sa longue histoire !11h30 Inauguration officielle en présence des élus à la ville de Nantes

Maison de quartier La Mano Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 61 80 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E4551-maison-de-quartier-la-mano MQ-LaMano@mairie-nantes.fr



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