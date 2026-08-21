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Les 80 ans de l’Etoile du Cens, Maison de quartier La Mano, Nantes

samedi 19 septembre 2026 · Maison de quartier La Mano · Nantes

Les 80 ans de l’Etoile du Cens, Maison de quartier La Mano, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Maison de quartier La Mano
Adresse
3 Rue Eugène Thomas, Nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Les 80 ans de l’Etoile du Cens Samedi 19 septembre, 11h30 Maison de quartier La Mano Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

L’Etoile du Cens, club de foot emblématique du quartier, fête ses 80 ans d’existence. Ce club qui a marqué tant de générations de jeunes joueurs du quartier Nord propose une exposition afin de retracer sa longue histoire !
11h30 : Inauguration officielle en présence des élus à la ville de Nantes

Maison de quartier La Mano 3 Rue Eugène Thomas, Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
Inauguration de l’exposition retraçant l’histoire du club

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