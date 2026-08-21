Les 80 ans de l’Etoile du Cens, Maison de quartier La Mano, Nantes
samedi 19 septembre 2026 · Maison de quartier La Mano · Nantes
Informations pratiques
Les 80 ans de l’Etoile du Cens Samedi 19 septembre, 11h30 Maison de quartier La Mano Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
L’Etoile du Cens, club de foot emblématique du quartier, fête ses 80 ans d’existence. Ce club qui a marqué tant de générations de jeunes joueurs du quartier Nord propose une exposition afin de retracer sa longue histoire !
11h30 : Inauguration officielle en présence des élus à la ville de Nantes
Maison de quartier La Mano 3 Rue Eugène Thomas, Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
Inauguration de l’exposition retraçant l’histoire du club
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Point Information Nantes Solidaire, Médiathèque Jacques Demy, Nantes 21 août 2026
- Les Initiations gratuites de la Petite Hollande, Place Petite Hollande / Ile Gloriette, Nantes 21 août 2026
- LA GRANDE DINGUERIE avec Tragédie pour le grand retour du duo originel Silky Shaï & Tizy Bone !, Warehouse, Nantes 22 août 2026
- Vaisseaux – Expo d’Anne-Charlotte Finel et compo sonore de Voiski Cathédrale St-Pierre Nantes 22 août 2026
- Nantes à l’eau – Visite guidée Nantes 22 août 2026