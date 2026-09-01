LES 800 ANS DU POULAIN Pézenas
jeudi 24 septembre 2026 · Pézenas
Informations pratiques
Pézenas
LES 800 ANS DU POULAIN
Pézenas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-24
En 2026, le Poulain de Pézenas fête ses 800 ans de légende. Huit siècles de tradition vivante, de transmission populaire, de fête collective et une année exceptionnelle pour en faire quelque chose ensemble.
PROGRAMME POULINADE
Jeudi 24 septembre
– 15h et 18h30 au Théâtre de Pézenas Conférence LE POULAIN AUX 800 ÉTOILES
par Claude ALRANQ, organisée par Les Amis de Pézenas
Vendredi 25 septembre
– de 9h15 à 16h dans le centre historique JORNADA DELS POLINETS
Ateliers, rituel d’anniversaire et bal pour les enfants des écoles de Pézenas par la
FABRIQUE SAUVAGE avec Les Amis du Poulain . l’A-Musée Boby Lapointe . Un
palier deux toits . Le Centre Ressources Molière . les Croqueuses de livres . La Loge
Le Lieu Ressources . Rosario Alarcon . Gérard Garcia
– 18h30 Place Gambetta et rues du centre ancien Concert itinérant GRAIL’OLI
– 20h30 Place Gambetta Projection DETZ AL POLIN DE PESENAS 2026
– 21h30 Charivari dans les rues SABOI LES FADAS DU TAMAROU
Samedi 26 septembre
– 11h Parvis de la Butte du Château Rue Montmorency
Inauguration de la Sculpture LE POULAIN créée et offerte par Bruno Mendola
avec le soutien de François-Noël Roux
– 11h15 Parvis de la Butte du Château Rue Montmorency
Déambulation avec LE POULAIN DE PÉZENAS
– 11h30 Parvis de l’Hôtel de Peyrat Place des états du Languedoc
Cérémonie d’ouverture avec apéritif offert par la Ville de Pézenas
– A partir de 14h ATELIERS PARTICIPATIFS, JEUX À VIVRE EN FAMILLE
– Parvis Hôtel de Peyrat et rues adjacentes
– FABRIQUE TON FIFRE avec Les Fadas du Tamarou
– SOUFFLE DANS TON FIFRE et TAPE SUR TON TAMBOUR avec
Les Amis du Poulain
– JOUE AU GRAND JEU DU POULAIN créé par l’association Un
souffle pour Pézenas
– Place Canabasserie
– DÉCOUVRE, CRÉÉ, AMUSE TOI autour de l’histoire, des légendes et
des traditions du Poulain et de la culture occitane avec la Calandreta
dels Polinets
– FABRIQUE TON POULAIN-MARIONNETTE avec Rosario Alarcon
– JOUE AU GRAND JEU DU POULAIN créé par l’association Un
souffle pour Pézenas
– 16h Cours Jean Jaurès
PARTICIPE À LA FRESQUE ANNIVERSAIRE DU POULAIN avec les artistes
plasticiens piscénois, proposé par Un palier deux toits
– 14h30 et 16h30 L’A-Musée Boby Lapointe Place Gambetta Lecture théâtralisée
LÉGENDES TOTÉMIQUES avec Les Croqueuses de livres
– 16h30 Rues commerçantes du centre ville Concert itinérant LOU SON D’AQUI
– 18h30 Place Canabasserie Théâtre TARNIQUET, LA REINE-CLAUDE ET LE
POULAIN de Frank Broutin sur une idée de Claude Alranq par Pézenas en
Transition et la Prune Reine-Claude du pays de Pézenas
– 18h30 Cours Jean Jaurès et rues du centre historique Déambulation musicale
LOU SON D’AQUI LES AMIS DU POULAIN SABOI
– 19h30 Place Canabasserie Chansons et tchatche LENGAS DE POLIN
– 21h Place Gambetta Spectacle participatif en déambulation
POLIN AL COR par la FABRIQUE SAUVAGE avec Les Amis du Poulain . Saboï .
StudioDO . Collectif Temporadas . Teatre Baug . Cie des Nuées . Corporescence . de
nombreux habitants.
Dimanche 27 septembre
– 10h30 Cours jean Jaurès et Centre historique Déambulation CAVALCADE des
Totems et des petits poulains
– A partir de 12h30 Cours Jean Jaurès
– BANQUET DU POULAIN Ragoût d’Escoubilles 15€
Réservation obligatoire auprès du XV Poquelin 06 21 83 27 25
– Concerts AQUELES artistes locaux DJ FAIDIT
– Remise de prix Concours de petits poulains avec le Lion’s Club
– DANSE PARTICIPATIVE proposée par l’école de danse Ballerine
– 16h Cours Jean Jaurès Déambulation: RETIRADA DEL POLI .
Pézenas 34120 Hérault Occitanie 800anspoulain@gmail.com
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English : LES 800 ANS DU POULAIN
In 2026, the Poulain de Pézenas will celebrate 800 years of legend. Eight centuries of living tradition, folk heritage, and community celebration—and an exceptional year to make something special out of it together.
L’événement LES 800 ANS DU POULAIN Pézenas a été mis à jour le 2026-08-17 par 34 ADT34
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