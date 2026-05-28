Les abus d’Ubu Théâtre Marie-Jeanne Marseille 6e Arrondissement
Les abus d’Ubu Théâtre Marie-Jeanne Marseille 6e Arrondissement vendredi 19 juin 2026.
Marseille 6e Arrondissement
Les abus d’Ubu
Du vendredi 19 au samedi 20 juin 2026 de 21h à 22h30. Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 21:00:00
fin : 2026-06-20 22:30:00
Date(s) :
2026-06-19
Spectacle Masqué
D’après Ubu Roi et autres œuvres d’Alfred Jarry
Qui ne connaît pas ce personnage de l’imaginaire collectif ? Il a toutes les qualités Avide de toutes les nourritures terrestres mais surtout des richesses et du pouvoir. Voici que s’ouvre pour vous le rideau pourpre sur la comédie du pouvoir ! Voyez comment un bouffon tyrannique devient un temps le maître du monde. Toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé n’est pas totalement fortuite.
Adaptation et mise-en-scène Patrick Rabier
Avec
Annette Zerbib (Nicomède, le Roi Venceslas et le tsar), Aurélia Dziworski (le Père Ubu), Caroline Figueredo (Miroslas et la reine Rosemonde), Delphine Louis (le Palotin Pile), Evelyne Mondongou (le Palotin Cotice), Jérôme Renard (le Salopin des Finances et l’Esprit des Ancêtres), Makeda Ketcham (le Palotin Giron et le soldat Yosha), Marina Verrieux (La Mère Ubu et le soldat Renski) et Marlène Renard (Horticia et le capitaine Bordure) .
Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Masked show
Based on Ubu Roi and other works by Alfred Jarry
L’événement Les abus d’Ubu Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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