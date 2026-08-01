LES AC{CÒLA}DES VISITE D’AIGNE Aigne
mercredi 12 août 2026 · Aigne
Informations pratiques
Aigne
LES AC{CÒLA}DES VISITE D’AIGNE
22 Rue du Minervois Aigne Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-12 2026-08-19
Avec son accès fortifié et son plan circulaire, le cœur de village, surnommé lo cagarol, a gardé son empreinte médiévale. Ici, dans les ruelles fraîches, l’histoire se lit au creux des pierres, façonnées par le temps ou par les outils des sculpteurs locaux. Dominique Saillard, guide-conférencier, accompagnera une visite au crépuscule depuis la cave coopérative.
Dans le cadre des AC{CòLA}DES plongez au cœur de l’histoire viticole et architecturale d’Aigne, rencontres et nocturnes estivales.
Avec son accès fortifié et son plan circulaire, le cœur de village, surnommé lo cagarol, a gardé son empreinte médiévale. Ici, dans les ruelles fraîches, l’histoire se lit au creux des pierres, façonnées par le temps ou par les outils des sculpteurs locaux. Dominique Saillard, guide-conférencier, accompagnera une visite au crépuscule depuis la cave coopérative.
Visite en français et anglais
Durée 1h environ
Tout public dès 8 ans .
22 Rue du Minervois Aigne 34210 Hérault Occitanie +33 7 83 65 29 59
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English :
With its fortified entrance and circular layout, the village center—nicknamed “lo cagarol”—has retained its medieval character. Here, in the cool, narrow streets, history is etched into the stones, shaped by time or by the tools of local stonemasons. Dominique Saillard, a tour guide and lecturer, will lead a twilight tour starting from the cooperative winery.
L’événement LES AC{CÒLA}DES VISITE D’AIGNE Aigne a été mis à jour le 2026-08-02 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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