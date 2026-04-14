Les algues s’invitent en cuisine, Maison du jardinier et de la nature en ville, Bordeaux

Les algues s’invitent en cuisine Vendredi 17 avril, 14h30 Maison du jardinier et de la nature en ville Gironde

Gratuit. Inscription obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T14:30:00+02:00 – 2026-04-17T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-17T14:30:00+02:00 – 2026-04-17T16:00:00+02:00

Participez à un atelier pour découvrir les bienfaits des algues et apprendre à les cuisiner simplement et avec gourmandise. Colorées, savoureuses et riches, elles transforment nos plats du quotidien en créations iodées et pleines de vitalité.

Maison du jardinier et de la nature en ville 174 rue Mandron 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 43 28 90 https://www.bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/bordeauxparcsrives [{« type »: « email », « value »: « maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 43 28 90 »}] C’est à deux pas du Grand Parc, au beau milieu des 4 hectares de cette ancienne propriété devenue le parc Rivière, que l’on trouve la Maison du jardinier et de la nature en ville. Installé dans les écuries rénovées d’un vieux château, ce lieu a pour mission de sensibiliser le public au jardinage écologique et à ses vertus. Entrées : rue de Rivière, rue Camille-Godard, rue Mandron

Accessible à pied, à vélo, en transports en commun

Bus 9 (arrêt Mandron)

Bus 15 (arrêt Poirson)

Bus 82 (arrêt Parc Rivière)

Tram C (arrêt Barrière du Médoc ou Croix de Seguey)

Tram D (arrêt Camille Godard)

Découvrez les atouts culinaires et nutritionnels des algues alimentaire. maison jardinier

Isabelle DESCAMPS