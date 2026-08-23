Informations pratiques

Agde

LES AMAZONES

LE CAP D’AGDE Agde Hérault

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Entre rires et émotion, la pièce explore avec tendresse l’amitié féminine, la solitude, l’amour et la reconstruction de soi.

Les Amazones, écrite en 2003 par Jean-Marie Chevret, avec Chantal Ladesou, Fiona Gélin et Sonia Dubois, est une comédie de boulevard devenue culte.

Elle raconte l’histoire d’Annie, Martine et Micky, trois quadragénaires célibataires vivant en colocation pour affronter la vie avec humour et solidarité. L’arrivée de Guillaume, jeune homme fragile, vient bousculer leur équilibre et révéler leurs blessures, désirs et contradictions.

#THEATRE .

LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 04 04

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English :

Amid laughter and emotion, the play tenderly explores female friendship, loneliness, love, and self-rediscovery.

L’événement LES AMAZONES Agde a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 ADT34