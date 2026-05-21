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Les ambassadeurs de la santé Bibliothèque de Créances Créances

Les ambassadeurs de la santé Bibliothèque de Créances Créances

Les ambassadeurs de la santé Bibliothèque de Créances Créances jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque de Créances

Adresse : 105 rue des Écoles

Ville : 50710 Créances

Département : Manche

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 14:15:00

Tarif :

Créances

Les ambassadeurs de la santé

Bibliothèque de Créances 105 rue des Écoles Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-25 14:15:00
fin : 2026-07-08 18:00:00

Date(s) :
2026-06-25

Une exposition sur la santé, réalisée par les enfants du centre de loisirs de Créances (Maison du Pays de Lessay)

Depuis plusieurs semaines, les enfants du centre de loisirs de Créances s’intéressent à la santé, de l’alimentation au sommeil, en passant par l’hygiène et le soin des dents.
Ils ont même réalisé une exposition que vous allez pouvoir découvrir à la bibliothèque, aux horaires d’ouverture !

> pour tout public
> entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture de la bibliothèque du mardi au vendredi 9h-12h 14h15-18h ET le samedi 10h-13h   .

Bibliothèque de Créances 105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64  bibliothequecreances@orange.fr

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English : Les ambassadeurs de la santé

L’événement Les ambassadeurs de la santé Créances a été mis à jour le 2026-05-21 par Côte Ouest Centre Manche

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