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Les Amis de Chrisitne de Rivoyre Onesse-Laharie

Les Amis de Chrisitne de Rivoyre Onesse-Laharie

Les Amis de Chrisitne de Rivoyre Onesse-Laharie samedi 20 juin 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 40110 Onesse-Laharie

Département : Landes

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit

Onesse-Laharie

Les Amis de Chrisitne de Rivoyre

Salle des fêtes Onesse-Laharie Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

17h rencontre avec la romancière Marie Pointurier L’océan, les Landes, une héroïne rivoyrienne par une romancière contemporaine.
19h Boy, adaptation et lecture par Catherine Sauval le chef-d’oeuvre de Christine de Rivoyre lu par une grande comédienne du théâtre.

Entrée libre
17h rencontre avec la romancière Marie Pointurier L’océan, les Landes, une héroïne rivoyrienne par une romancière contemporaine.

19h Boy, adaptation et lecture par Catherine Sauval le chef-d’oeuvre de Christine de Rivoyre lu par une grande comédienne du théâtre.

Entrée libre
Réservation contact@amisderivoyre.fr   .

Salle des fêtes Onesse-Laharie 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine   contact@amisderivoyre.fr

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English : Les Amis de Chrisitne de Rivoyre

5:00 p.m.: Meeting with novelist Marie Pointurier: The Ocean, the Landes, a Rivoyrian heroine as portrayed by a contemporary novelist.
7:00 p.m.: *Boy*, adapted and read by Catherine Sauval: Christine de Rivoyre’s masterpiece read by a renowned stage actress.

Free admission

L’événement Les Amis de Chrisitne de Rivoyre Onesse-Laharie a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Morcenx

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