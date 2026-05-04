Soirée avec deux pièces de Théatre FOEP Onesse-Laharie
Soirée avec deux pièces de Théatre FOEP Onesse-Laharie samedi 4 juillet 2026.
Onesse-Laharie
Soirée avec deux pièces de Théatre FOEP
Foyer Municipal Onesse-Laharie Landes
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Une soirée riche en émotion vous attend avec le FOEP
Deux pièces de théâtre seront jouées
Le Cimetière des Eléphants joué par Les Baladins du Lac et Tout va très bien Madame la Marquise joué par le FOEP
Sur réservation au 06 79 70 69 88 ou par mail sur foep40@yahoo.fr
Une soirée riche en émotion vous attend avec le FOEP
Deux pièces de théâtre seront jouées
Le Cimetière des Eléphants joué par Les Baladins du Lac et Tout va très bien Madame la Marquise joué par le FOEP
Au programme
18h Le Cimetière des Eléphants
Pause tapas 5€ et buvette entre les 2 spectacles
21h Tout va très bien Madame la Marquise
Sur réservation au 06 79 70 69 88 ou par mail sur foep40@yahoo.fr .
Foyer Municipal Onesse-Laharie 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 70 69 88 foep40@yahoo.com
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English : Soirée avec deux pièces de Théatre FOEP
An emotional evening awaits you with FOEP
Two plays will be performed:
Le Cimetière des Eléphants by Les Baladins du Lac and Tout va très bien Madame la Marquise by FOEP
For bookings call 06 79 70 69 88 or e-mail foep40@yahoo.fr
L’événement Soirée avec deux pièces de Théatre FOEP Onesse-Laharie a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Morcenx
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