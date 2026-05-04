Onesse-Laharie

Soirée avec deux pièces de Théatre FOEP

Foyer Municipal Onesse-Laharie Landes

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Une soirée riche en émotion vous attend avec le FOEP

Deux pièces de théâtre seront jouées

Le Cimetière des Eléphants joué par Les Baladins du Lac et Tout va très bien Madame la Marquise joué par le FOEP

Sur réservation au 06 79 70 69 88 ou par mail sur foep40@yahoo.fr

Une soirée riche en émotion vous attend avec le FOEP

Deux pièces de théâtre seront jouées

Le Cimetière des Eléphants joué par Les Baladins du Lac et Tout va très bien Madame la Marquise joué par le FOEP

Au programme

18h Le Cimetière des Eléphants

Pause tapas 5€ et buvette entre les 2 spectacles

21h Tout va très bien Madame la Marquise

Sur réservation au 06 79 70 69 88 ou par mail sur foep40@yahoo.fr .

Foyer Municipal Onesse-Laharie 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 70 69 88 foep40@yahoo.com

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English : Soirée avec deux pièces de Théatre FOEP

An emotional evening awaits you with FOEP

Two plays will be performed:

Le Cimetière des Eléphants by Les Baladins du Lac and Tout va très bien Madame la Marquise by FOEP

For bookings call 06 79 70 69 88 or e-mail foep40@yahoo.fr

L’événement Soirée avec deux pièces de Théatre FOEP Onesse-Laharie a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Morcenx