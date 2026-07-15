les Amis de la Galerie de Lion Arts et Essais présente Claudine Bouvot Place du 18 juin 1940 Lion-sur-Mer
vendredi 7 août 2026 · Place du 18 juin 1940 · Lion-sur-Mer
Informations pratiques
Lion-sur-Mer
les Amis de la Galerie de Lion Arts et Essais présente Claudine Bouvot
Place du 18 juin 1940 Galerie Trianon Lion-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07 15:00:00
fin : 2026-08-13 18:30:00
Date(s) :
2026-08-07
AGLAE présentent une exposition de Claudine Bouvot, artiste peintre en acrylique. Découvrez son univers artistique, riche en couleurs et en émotions.
Les Amis de la Galerie de Lion Arts et Essais ont le plaisir de présenter une exposition des œuvres de Claudine Bouvot, artiste peintre spécialisée dans la peinture acrylique.
À travers cette exposition, Claudine Bouvot dévoile un univers personnel où les couleurs, les matières et la lumière se mêlent pour donner vie à des compositions empreintes de sensibilité et d’émotion. Son travail, réalisé à l’acrylique, invite le visiteur à un voyage artistique entre expression, créativité et regard sur le monde.
Les Amis de la Galerie de Lion Arts et Essais sont heureux d’accueillir cette exposition et vous invitent à venir découvrir les œuvres de l’artiste, à échanger autour de sa démarche créative et à partager un moment de convivialité placé sous le signe de l’art. .
Place du 18 juin 1940 Galerie Trianon Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 6 08 04 84 42 aglaelion@gmail.com
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English : les Amis de la Galerie de Lion Arts et Essais présente Claudine Bouvot
AGLAE is hosting an exhibition by Claudine Bouvot, an acrylic painter. Discover her artistic world, rich in colour and emotion.
L’événement les Amis de la Galerie de Lion Arts et Essais présente Claudine Bouvot Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Caen la Mer
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