LES ANCIENS THERMES DE FONTCAUDE À JUVIGNAC EN FAMILLE JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Juvignac
dimanche 20 septembre 2026 · Juvignac
Informations pratiques
Juvignac
LES ANCIENS THERMES DE FONTCAUDE À JUVIGNAC EN FAMILLE JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
1226 Allée des Thermes Juvignac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Visite en français
Partez à la découverte des anciens thermes de Juvignac !
Grâce à sa source d’eau naturellement chaude et aux propriétés thérapeutiques prouvées, Juvignac a pu, dès le milieu du XIXème siècle, devenir une ville thermale reconnue pendant près de dix ans.
Sur réservation obligatoire
Fontcaude tient son nom de la présence d’une source chaude, située à proximité de la Mosson.
À l’aide d’un livret illustré, l’enfant suit le parcours d’une famille de curistes, venue prendre les eaux au milieu du XIXe siècle, découvrant ainsi l’histoire et l’architecture thermales du site.
Un adulte accompagné de 2 enfants maximum
1h
Dimanche 20 septembre 2026
10h30
RDV
Parc des Thermes, allée des Thermes, 34990 Juvignac. .
1226 Allée des Thermes Juvignac 34990 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr
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English : LES ANCIENS THERMES DE FONTCAUDE À JUVIGNAC EN FAMILLE JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Tour in French
Come discover the ancient thermal baths of Juvignac!
Thanks to its naturally hot spring and proven therapeutic properties, Juvignac became a renowned spa town for nearly ten years starting in the mid-19th century.
L’événement LES ANCIENS THERMES DE FONTCAUDE À JUVIGNAC EN FAMILLE JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Juvignac a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 OT MONTPELLIER
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