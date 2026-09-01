Informations pratiques

Juvignac

LES ANCIENS THERMES DE FONTCAUDE À JUVIGNAC JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

1226 Allée des Thermes Juvignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Visite en français

Partez à la découverte des anciens thermes de Juvignac !

Grâce à sa source d’eau naturellement chaude et aux propriétés thérapeutiques prouvées, Juvignac a pu, dès le milieu du XIXème siècle, devenir une ville thermale reconnue pendant près de dix ans.

Sur réservation obligatoire

Saviez-vous qu’au XIXème siècle Juvignac était une ville thermale grâce à sa source chaude ?

Revivez cette époque dans le parc des Thermes et repartez peut-être avec de l’eau de la source de la Valadière (gourde requise) !

1h

Dimanche 20 septembre 2026

9h00

RDV

Parc des Thermes, allée des Thermes, 34990 Juvignac. .

1226 Allée des Thermes Juvignac 34990 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

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English : LES ANCIENS THERMES DE FONTCAUDE À JUVIGNAC JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Tour in French

Come discover the ancient thermal baths of Juvignac!

Thanks to its naturally hot spring and proven therapeutic properties, Juvignac became a renowned spa town for nearly ten years starting in the mid-19th century.

L’événement LES ANCIENS THERMES DE FONTCAUDE À JUVIGNAC JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Juvignac a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 OT MONTPELLIER