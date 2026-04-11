Les animaux fantastiques du musée Troyes
Les animaux fantastiques du musée Troyes vendredi 24 avril 2026.
Troyes
Les animaux fantastiques du musée
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie et Muséum d’Histoire naturelle Troyes Aube
Tarif : 5 – 5 – 5 Eur
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 10:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
L’animal fantastique fascine. Il incarne à la fois le monstre redoutable, l’animal invincible et le monde merveilleux. Leur rôle est majeur car ces créatures font de celui qui les bat un héros, et alimentent des légendes depuis des siècles.
A la découverte de ces oiseaux fantastiques, des chimères, et des héros de la mythologie grecque, venez découvrir ces créatures fantastiques et leurs particularités.
La visite sera suivie d’un atelier créatif. .
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie et Muséum d’Histoire naturelle Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les animaux fantastiques du musée Troyes a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
À voir aussi à Troyes (Aube)
- CELIBATAIRES LE TROYES FOIS PLUS Troyes 11 avril 2026
- Rencontre avec Isaac Azancot Troyes 11 avril 2026
- Scènoblique Causerie Troyes 11 avril 2026
- Célibataires Troyes 11 avril 2026
- BLACKO Troyes 12 avril 2026