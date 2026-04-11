Troyes

Les animaux fantastiques du musée

Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie et Muséum d’Histoire naturelle Troyes Aube

Tarif : 5 – 5 – 5 Eur

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 10:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

L’animal fantastique fascine. Il incarne à la fois le monstre redoutable, l’animal invincible et le monde merveilleux. Leur rôle est majeur car ces créatures font de celui qui les bat un héros, et alimentent des légendes depuis des siècles.

A la découverte de ces oiseaux fantastiques, des chimères, et des héros de la mythologie grecque, venez découvrir ces créatures fantastiques et leurs particularités.



La visite sera suivie d’un atelier créatif. .

Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie et Muséum d’Histoire naturelle Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 09

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English :

L’événement Les animaux fantastiques du musée Troyes a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne