Les années 80 Troyes

Les années 80 Troyes vendredi 11 décembre 2026.

Les années 80

Le Cube Troyes Aube

Tarif : 45 – 45 – 54 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 20:00:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

Les Années 80, La Tournée c’est une grande fête 100% Live avec LIO, PLASTIC BERTRAND, LÂÂM, PARTENAIRE PARTICULIER, BONEY M LEGEND, JEAN SCHULTHEIS, SLOANE, CHRISTIAN DE RAFT, JEAN-PIERRE MORGAND, PEDRO CASTANO (MACARENA)…



Ils sont réunis sur scène pour vous faire (re)vivre en live leurs plus grands tubes de vos années cultes. Assistez à un show, avec leurs musiciens, où tout a été pensé pour une soirée d’anthologie ! .

Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 65 82

