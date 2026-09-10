Les Anses d’Arlet bourg : Entre hier et aujourd’hui, Les Anses d’Arlet, Anse d’Arlet

Informations pratiques

Les Anses d’Arlet bourg : Entre hier et aujourd’hui Samedi 19 septembre, 09h00 Les Anses d’Arlet Martinique

Activité gratuite sur inscription obligatoire. Places limitées. Merci d’apporter votre smartphone ou appareil photo. Les clichés réalisés pourront être valorisés, avec mention du nom de leur auteur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la ville de Les Anses d’Arlet et le CAUE de Martinique vous invitent à participer à une balade de rephotographie pour (re)découvrir le bourg arlésien et ses transformations.

Que vous soyez photographe amateur, professionnel ou simplement curieux de découvrir le patrimoine local, venez (re)découvrir le bourg à travers la photographie !

Les Anses d’Arlet Rue Félix Eboué Anses d’Arlet Anse d’Arlet 97217 Martinique Martinique [{« type »: « link », « value »: « https://l1nq.com/rkedrb2 »}]

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la ville de Les Anses d’Arlet et le CAUE de Martinique vous invitent à participer à une balade de rephotographie pour (re)découvrir le bourg et …

©caue972