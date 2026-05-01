Les Apéros Champagne Vincent d’Astrée Champagne Vincent d’Astrée Pierry
Les Apéros Champagne Vincent d’Astrée Champagne Vincent d’Astrée Pierry mercredi 13 mai 2026.
Pierry
Les Apéros Champagne Vincent d’Astrée
Champagne Vincent d’Astrée 32 Rue Léon Bourgeois Pierry Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 18:00:00
fin : 2026-05-13 21:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Tout public
La Coopérative Vincent d’Astrée vous propose un afterwork sur sa terrasse au cœur du village de Pierry dans les Coteaux Sud.
Venez profiter d’un moment de convivialité à l’occasion des Apéros de 18H00 à 21H00 en famille, entre amis ou entre collègues.
Découvrez les Cuvées de la Maison à la flûte ou à la bouteille en vente et à déguster sur place. .
Champagne Vincent d’Astrée 32 Rue Léon Bourgeois Pierry 51530 Marne Grand Est
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English : Les Apéros Champagne Vincent d’Astrée
L’événement Les Apéros Champagne Vincent d’Astrée Pierry a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme Epernay en Champagne