Les Apéros Champagne Vincent d’Astrée Champagne Vincent d’Astrée Pierry

Pierry

Les Apéros Champagne Vincent d’Astrée

Champagne Vincent d’Astrée 32 Rue Léon Bourgeois Pierry Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 18:00:00

fin : 2026-05-13 21:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Tout public

La Coopérative Vincent d’Astrée vous propose un afterwork sur sa terrasse au cœur du village de Pierry dans les Coteaux Sud.

Venez profiter d’un moment de convivialité à l’occasion des Apéros de 18H00 à 21H00 en famille, entre amis ou entre collègues.

Découvrez les Cuvées de la Maison à la flûte ou à la bouteille en vente et à déguster sur place. .

Champagne Vincent d’Astrée 32 Rue Léon Bourgeois Pierry 51530 Marne Grand Est

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English : Les Apéros Champagne Vincent d’Astrée

L’événement Les Apéros Champagne Vincent d’Astrée Pierry a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme Epernay en Champagne