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Les Apéros Champagne Vincent d’Astrée Champagne Vincent d’Astrée Pierry

Les Apéros Champagne Vincent d’Astrée Champagne Vincent d’Astrée Pierry mercredi 13 mai 2026.

Lieu : Champagne Vincent d'Astrée

Adresse : 32 Rue Léon Bourgeois

Ville : 51530 Pierry

Département : Marne

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Pierry

Les Apéros Champagne Vincent d’Astrée

Champagne Vincent d’Astrée 32 Rue Léon Bourgeois Pierry Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 18:00:00
fin : 2026-05-13 21:00:00

Date(s) :
2026-05-13

Tout public
La Coopérative Vincent d’Astrée vous propose un afterwork sur sa terrasse au cœur du village de Pierry dans les Coteaux Sud.
Venez profiter d’un moment de convivialité à l’occasion des Apéros de 18H00 à 21H00 en famille, entre amis ou entre collègues.
Découvrez les Cuvées de la Maison à la flûte ou à la bouteille en vente et à déguster sur place.   .

Champagne Vincent d’Astrée 32 Rue Léon Bourgeois Pierry 51530 Marne Grand Est  

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English : Les Apéros Champagne Vincent d’Astrée

L’événement Les Apéros Champagne Vincent d’Astrée Pierry a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme Epernay en Champagne

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