Les Apéros de la Micro peinture Micro Folie Civray

Les Apéros de la Micro peinture

Micro Folie 2, place du Maréchal Leclerc Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Gratuit, sur inscription. .

Micro Folie 2, place du Maréchal Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine microfolie@civray.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Apéros de la Micro peinture

L’événement Les Apéros de la Micro peinture Civray a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou