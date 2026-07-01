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Les Apéros de l’Ormeau Bourgueil

vendredi 31 juillet 2026 · Bourgueil

Les Apéros de l’Ormeau Bourgueil

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
8 Route du Vignoble
Ville
37140 Bourgueil
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Bourgueil

Les Apéros de l’Ormeau

8 Route du Vignoble Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:30:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Au coeur du Val de Loire, Le Domaine Les Pins est une exploitation familiale depuis cinq générations, Christophe et Philippe PITAULT poursuivent le savoir faire transmis de Père en Fils.

Rendez-vous à la Cave de l’Ormeau pour les Apéros concert estivaux !
Au coeur du Val de Loire, Le Domaine Les Pins est une exploitation familiale depuis cinq générations, Christophe et Philippe PITAULT poursuivent le savoir faire transmis de Père en Fils.

Rendez-vous à la Cave de l’Ormeau pour les Apéros concert estivaux !
Vendredi 29 mai avec Stolen
Vendredi 26 juin avec Les Yappas
Vendredi 31 juillet avec Som’sing

Vente de Tapas de charcuterie, tapas de Fromages et Vins

Uniquement sur réservation   .

8 Route du Vignoble Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 47 91  pitaultlandry@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the heart of the Loire Valley, Domaine Les Pins has been a family-run business for five generations, with Christophe and Philippe PITAULT continuing the know-how handed down from father to son.

See you at the Cave de l’Ormeau for summer Apéros concerts!

L’événement Les Apéros de l’Ormeau Bourgueil a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE

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