Bourgueil

Vignes, Vins, Randos à Bourgueil !

2 Rue des Caves de Chevrette Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : 14 – 14 – EUR

14

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 09:30:00

fin : 2026-08-30 20:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Bourgueil fait son entrée dans VVR !

Bienvenue à Bourgueil, une appellation 100% Loire ! Entre Côteaux et plaine, venez découvrir la grande diversité de notre terroir. Des personnalités telles que Jean Carmet, Ronsard et Balzac ont chantés les louanges de Bourgueil… Pourquoi, pas vous ?

Bourgueil fait son entrée dans VVR !

Bienvenue à Bourgueil, une appellation 100% Loire ! Entre Côteaux et plaine, venez découvrir la grande diversité de notre terroir. Des personnalités telles que Jean Carmet, Ronsard et Balzac ont chantés les louanges de Bourgueil… Pourquoi, pas vous ?

Niché au cœur d’un ancien site troglodytique exceptionnel et hors du temps, notre village vous accueille dans la douceur du tuffeau… Musée du pressoir du XIIIème siècle, buvette, food truck, jeux en bois, balades en calèche, le tout coordonné par une équipe de jeunes vignerons dynamiques.

Le village vous accueille de 9h30 à 20h00 ! 14 .

2 Rue des Caves de Chevrette Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 92 20

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English :

Bourgueil enters VVR!

Welcome to Bourgueil, a 100% Loire appellation! Between hillsides and plains, come and discover the great diversity of our terroir. Personalities such as Jean Carmet, Ronsard and Balzac have sung the praises of Bourgueil? Why shouldn’t you?

L’événement Vignes, Vins, Randos à Bourgueil ! Bourgueil a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE