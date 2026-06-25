Les Apéros du Caveau Puyloubier
Les Apéros du Caveau Puyloubier mercredi 8 juillet 2026.
Puyloubier
Les Apéros du Caveau
Mercredi 8 juillet 2026 de 18h à 21h.
Jeudi 30 juillet 2026 de 18h à 21h.
Jeudi 6 août 2026 de 18h à 21h. 63 avenue d’aix Puyloubier Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-07-08 21:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-30 2026-08-06
Cet été, les Vignerons du Mont Sainte-Victoire vous donnent rendez-vous pour trois soirées placées sous le signe de la convivialité, du partage et de la bonne humeur.
Les Vignerons du Mont Sainte-Victoire sont heureux de vous présenter leur tout nouveau rendez-vous estival Les Apéros du Caveau !
Cet été, nous vous donnons rendez-vous pour trois soirées conviviales en plein air, au cœur de notre cave à Puyloubier, avec une vue imprenable sur la Sainte-Victoire. L’occasion parfaite de se retrouver entre amis, en famille ou entre collègues après une journée de travail.
Au programme
Dégustation des vins du caveau au verre ou à la bouteille
Foodtrucks et restauration sur place
Ambiance musicale tout au long de la soirée
Un cadre chaleureux pour profiter des longues soirées d’été
Des moments de partage et de convivialité autour des saveurs de notre terroir
Trois dates à retenir
Mercredi 8 juillet
Jeudi 30 juillet
Jeudi 6 août
De 18h à 21h
Cave des Vignerons du Mont Sainte-Victoire Puyloubier
Que vous soyez amateur de vin, épicurien ou simplement à la recherche d’une belle soirée d’été, les Apéros du Caveau sont faits pour vous !
Pensez à inviter vos amis et à partager l’événement.
Nous avons hâte de vous accueillir pour cette première édition et de faire de ces soirées de beaux moments de rencontre et de convivialité. .
63 avenue d’aix Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 66 32 21 accueil@vigneronsmsv.fr
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English :
This %E9t%E9, the Vignerons du Mont Sainte-Victoire invite you to join them for three evenings filled with camaraderie, sharing, and good cheer.
L’événement Les Apéros du Caveau Puyloubier a été mis à jour le 2026-06-25 par Provence Tourisme
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