Les Apéros du Caveau Puyloubier

Puyloubier

Les Apéros du Caveau

Mercredi 8 juillet 2026 de 18h à 21h.

Jeudi 30 juillet 2026 de 18h à 21h.

Jeudi 6 août 2026 de 18h à 21h. 63 avenue d’aix Puyloubier Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:00:00

fin : 2026-07-08 21:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-30 2026-08-06

Cet été, les Vignerons du Mont Sainte-Victoire vous donnent rendez-vous pour trois soirées placées sous le signe de la convivialité, du partage et de la bonne humeur.

Les Vignerons du Mont Sainte-Victoire sont heureux de vous présenter leur tout nouveau rendez-vous estival Les Apéros du Caveau !



Cet été, nous vous donnons rendez-vous pour trois soirées conviviales en plein air, au cœur de notre cave à Puyloubier, avec une vue imprenable sur la Sainte-Victoire. L’occasion parfaite de se retrouver entre amis, en famille ou entre collègues après une journée de travail.



Au programme

Dégustation des vins du caveau au verre ou à la bouteille

Foodtrucks et restauration sur place

Ambiance musicale tout au long de la soirée

Un cadre chaleureux pour profiter des longues soirées d’été

Des moments de partage et de convivialité autour des saveurs de notre terroir



Trois dates à retenir

Mercredi 8 juillet

Jeudi 30 juillet

Jeudi 6 août



De 18h à 21h

Cave des Vignerons du Mont Sainte-Victoire Puyloubier



Que vous soyez amateur de vin, épicurien ou simplement à la recherche d’une belle soirée d’été, les Apéros du Caveau sont faits pour vous !



Pensez à inviter vos amis et à partager l’événement.



Nous avons hâte de vous accueillir pour cette première édition et de faire de ces soirées de beaux moments de rencontre et de convivialité. .

63 avenue d’aix Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 66 32 21 accueil@vigneronsmsv.fr

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English :

This %E9t%E9, the Vignerons du Mont Sainte-Victoire invite you to join them for three evenings filled with camaraderie, sharing, and good cheer.

L’événement Les Apéros du Caveau Puyloubier a été mis à jour le 2026-06-25 par Provence Tourisme