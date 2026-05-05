Les Apéros insolites de la Citadelle Citadelle de Besançon Besançon

Besançon

Les Apéros insolites de la Citadelle

Citadelle de Besançon 99 Rue des Fusillés de la Résistance Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:30:00

fin : 2029-06-29 22:30:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-19 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2029-06-28

Quelques rares privilégiés auront l’opportunité de pénétrer dans l’enceinte fortifiée après sa fermeture au public. Le concept reste intact un lieu tenu secret, privatisé pour l’occasion, ne se dévoile qu’au dernier moment pour garantir une surprise totale.

Entre promenade intimiste sur les remparts et panorama flamboyant sur la boucle du Doubs, cette expérience est une invitation à la déconnexion. Que ce soit pour un tête-à-tête romantique, une réunion de famille ou un moment entre amis, la Citadelle se pare d’une ambiance feutrée, sublimée par les derniers rayons du soleil. .

Citadelle de Besançon 99 Rue des Fusillés de la Résistance Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 87 83 33 contact@citadelle.besancon.fr

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English : Les Apéros insolites de la Citadelle

L’événement Les Apéros insolites de la Citadelle Besançon a été mis à jour le 2026-04-29 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)